0:21 — К чему Запад готовит Украину?;
3:48 — Насколько Украина и Россия готовы к войне;
10:11 — Выполнение "Минских соглашений";
12:04 — Развитие глобального конфликта;
14:03 — Каким может быть решение "украинского вопроса"
0:21 — К чему Запад готовит Украину?;
3:48 — Насколько Украина и Россия готовы к войне;
10:11 — Выполнение "Минских соглашений";
12:04 — Развитие глобального конфликта;
14:03 — Каким может быть решение "украинского вопроса"
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