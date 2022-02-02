0:21 — К чему Запад готовит Украину?;

3:48 — Насколько Украина и Россия готовы к войне;

10:11 — Выполнение "Минских соглашений";

12:04 — Развитие глобального конфликта;

14:03 — Каким может быть решение "украинского вопроса"