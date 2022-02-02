Военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин в интервью Украина.ру рассказал о том, как Украину готовят к войне, насколько велики перспективы развития глобального конфликта, а также при каких условиях Украина сама пойдёт на прямой конфликт с Россией

0:21 — К чему Запад готовит Украину?; 3:48 — Насколько Украина и Россия готовы к войне; 10:11 — Выполнение "Минских соглашений"; 12:04 — Развитие глобального конфликта; 14:03 — Каким может быть решение "украинского вопроса"