00:45 — Возможное участие ОДКБ или России в решении таджикско-кыргызского конфликта и анализ событий в Казахстане.
06:50 — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о помощи ОДКБ и, в частности, России, заявил, что Кремль не ставил никаких предварительных условий. Стал ли казахстанский кризис концом эпохи многовекторности?
08:50 — Российско-казахстанские отношения на современном этапе.
10:00 — Военные биолаборатории США и статус русского языка в Казахстане.
13:00 — Главные задачи нового правительства Казахстана.
14:40 — Конфликт элит между Токаевым и бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Почему серьезных кадровых перестановок ожидать не стоит?
18:10 — Что на самом деле произошло в Казахстане?
21:10 — Как будет восстанавливаться экономика Казахстана после погромов?