Руководитель общественного фонда «Мир Евразии», политолог Эдуард Полетаев в эфире Украина.ру рассказал об угрозах и рисках в странах Средней Азии, оценил вероятность новых конфликтов, а также прокомментировал события в Казахстане:

00:45 — Возможное участие ОДКБ или России в решении таджикско-кыргызского конфликта и анализ событий в Казахстане.

06:50 — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о помощи ОДКБ и, в частности, России, заявил, что Кремль не ставил никаких предварительных условий. Стал ли казахстанский кризис концом эпохи многовекторности?

08:50 — Российско-казахстанские отношения на современном этапе.

10:00 — Военные биолаборатории США и статус русского языка в Казахстане.

13:00 — Главные задачи нового правительства Казахстана.

14:40 — Конфликт элит между Токаевым и бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Почему серьезных кадровых перестановок ожидать не стоит?

18:10 — Что на самом деле произошло в Казахстане?

21:10 — Как будет восстанавливаться экономика Казахстана после погромов?