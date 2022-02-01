00:38 — Почему Россия никогда не будет нападать на Украину;

07:30 — "США пытаются впарить России Украину…";

15:45 — Запад решил, что Украина должна воевать?

20:20 — Ответ США на предложения по гарантиям безопасности. Противоречия обостряются?     