Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, кто и зачем нагнетает военную истерию на Украине и почему Запад активно накачивает страну оружием

00:38 — Почему Россия никогда не будет нападать на Украину; 07:30 — "США пытаются впарить России Украину…"; 15:45 — Запад решил, что Украина должна воевать? 20:20 — Ответ США на предложения по гарантиям безопасности. Противоречия обостряются?