00:38 — Почему Россия никогда не будет нападать на Украину;
07:30 — "США пытаются впарить России Украину…";
15:45 — Запад решил, что Украина должна воевать?
20:20 — Ответ США на предложения по гарантиям безопасности. Противоречия обостряются?
00:38 — Почему Россия никогда не будет нападать на Украину;
07:30 — "США пытаются впарить России Украину…";
15:45 — Запад решил, что Украина должна воевать?
20:20 — Ответ США на предложения по гарантиям безопасности. Противоречия обостряются?
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