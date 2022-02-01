Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал о вероятности локальных или масштабных провокаций со стороны Украины и США, а также оценил потенциал украинских и российских вооружённых сил:

00:32 — Насколько высока вероятность провокации в Донбассе или на Украине в ближайшие несколько недель?

02:16 — Истерия со стороны США и Великобритании: для чего это делается и почему президент Украины Владимир Зеленский сейчас на грани нервного срыва?

04:55 — Потенциал украинской армии и армии РФ: на чьей стороне преимущество?

09:34 — Украина готовит локальную провокацию у границ ДНР и ЛНР?

12:28 — Как долго могут продлиться спекуляции Украины и Запада на тему «Путин нападёт» и как на расстановку сил повлияет встреча президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, запланированная на начало февраля.