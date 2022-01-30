Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру прокомментировал ответ США на требования России по гарантиям безопасности, рассказал как мы должны на него ответить, а также оценил вероятность возникновения нового Карибского кризиса и перспективы разрыва российско-американских отношений

1:00 — Ответ США на требования России по гарантиям безопасности. По основным вопросам соглашения не достигли. Что дальше?

2:25 — Как ответит Россия?

5:53 — Перспективы военно-технического сотрудничества России с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа;

10:50 — Будет ли новый Карибский кризис?

13:42 — С какой целью CNN сделало вброс, что Президент США Джо Байден предупредил Президента Украины Владимира Зеленского о том, что вторжение России на Украину практически неизбежно, и что Киев будет разграблен;

17:03 — Скандал из-за песни "Батько наш Бандера", которую исполнил известный на Украине и в России артист Андрей Данилко (Верка Сердючка). Как реагировать российским властям и обществу;

23:41 — Из США высылают российских дипломатов. Как ответить России?