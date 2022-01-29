0:13 — Место Украины в российско-американском противостоянии;
6:07 — Интересы стран Европы;
13:02 — Кто на Украине извлекает выгоду из напряженности;
20:13 — Газовое решение конфликта титанов
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не сеять панику из-за возможной эскалации в стране,. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.
Резников подчеркнул, что рискованные сценарии есть, они возможны в будущем, но на сегодняшний день такой угрозы не существует. В то же время, министр обороны отметил, что "не оценивает высоко" сценарий возможного наступления РФ на Украину 20 февраля, о чём заявлял командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.