В эксклюзивном интервью Украина.ру политолог Ростислав Ищенко прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности, а также рассказал о том, какими должны быть реакция России и дальнейшие действия нашего руководства:

0:35 — Почему США и НАТО просят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности и что должна предпринять Россия для того, чтобы склонить американцев к конструктиву;

5:30 — Из посольства РФ в США выслали уже более 120 российских дипломатов. Приведёт ли это к разрыву дипломатических отношений между Россией и США?

10:47 — Соединённые Штаты Америки призывают своих граждан покинуть Украину. С какой целью это делается? Пойдут ли США на провокацию?

16:43 — Что может содержаться в ответе США и НАТО по гарантиям безопасности? Почему американцы скрывают свой ответ от широкой аудитории?

19:58 — Как должна в сложившейся ситуации действовать Россия?

21:18 — Переговоры Президента РФ Владимира Путина с лидерами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. К каким результатам это может привести?

24:43 — Стоит ли Российской Федерации переходить к более жёстким действиям в отношении США?

Напомним, в среду, 26 января, США и НАТО передали России свои ответы на наши предложения по гарантиям безопасности, попросив данный ответ не публиковать. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что суть реакции Вашингтона на российские предложения заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах была об этом проинформирована.