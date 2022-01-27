Заслуженный юрист Украины, адвокат Елена Лёшенко и известный журналист Владимир Скачко в эфире Украина.ру проанализировали причины судебного произвола на Украине, а также его последствия:

00:20 — Манипуляции с судебными решениями и реестрами на Украине. Суд с телеведущей Дианой Панченко: в каком состоянии дело сегодня?

03:30 — Как хакеры вывели из строя сайты Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда, а также Единый реестр судебных решений;

06:05 — Кто виноват в судебном беспределе на Украине?

08:20 — "Я уверена в своей правовой позиции…";

12:28 — О сложностях работы адвоката на Украине;

16:35 — Политический раскол в адвокатском сообществе;

19:15 — Почему суд не отправил Порошенко под стражу за дело о госизмене?

24:00 — Как ставленники США контролируют судебную систему на Украине.