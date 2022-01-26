В прямом эфире Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:

00:55 — Почему США могут устроить ядерную провокацию на Украине?

08:40 — "Как при Януковиче": кто на Украине после 2014 года пытался заработать на дружбе с РФ?

20:00 — Конфликт Анатолия Шария с Евгением Мураевым. Почему Британия назначила второго лидером пророссийской оппозиции?

24:45 — Могут ли США предложить России разделить Украину на части?

​31:12 — Противоречия между британскими и американскими политическими элитами;

37:45 — Запрет криптовалюты в России: позиция Ростислава Ищенко;

38:55 — Путин пообещал разорвать отношения с США в случае «масштабных» санкций. Последствия для Запада;

44:55 — Когда мир победит пандемию?