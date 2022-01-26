00:55 — Почему США могут устроить ядерную провокацию на Украине?
08:40 — "Как при Януковиче": кто на Украине после 2014 года пытался заработать на дружбе с РФ?
20:00 — Конфликт Анатолия Шария с Евгением Мураевым. Почему Британия назначила второго лидером пророссийской оппозиции?
24:45 — Могут ли США предложить России разделить Украину на части?
31:12 — Противоречия между британскими и американскими политическими элитами;
37:45 — Запрет криптовалюты в России: позиция Ростислава Ищенко;
38:55 — Путин пообещал разорвать отношения с США в случае «масштабных» санкций. Последствия для Запада;
44:55 — Когда мир победит пандемию?