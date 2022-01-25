Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов рассказал, чем чревато отключение банков России от доллара и от SWIFT, по кому санкции США могут ударить больнее всего и насколько сложно будет стабилизировать ситуацию, после гипотетического введения санкций:

0:23 — Как США может отключить Россию от доллара;

3:46 — Кому больше навредит отключение от доллара;

7:28 — Насколько сложно будет стабилизировать ситуацию;

9:41 — Как надолго затянется кризис;

11:13 — Санкции против России ударят по Америке?

12:40 — Чем мы ответим на санкции США.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с американским долларом. Ищенко о главном: американцам придётся закупать рубли, если США запретят доллар в России © Скриншот из видео Украина.ру

Байден добавил, что это, в свою очередь, грозит негативным влиянием на экономику США. Он также подчеркнул, что РФ намного сильнее Украины в военном отношении и победит в случае конфликта, но за это ей «придется заплатить большую цену».