0:23 — Как США может отключить Россию от доллара;
3:46 — Кому больше навредит отключение от доллара;
7:28 — Насколько сложно будет стабилизировать ситуацию;
9:41 — Как надолго затянется кризис;
11:13 — Санкции против России ударят по Америке?
12:40 — Чем мы ответим на санкции США.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с американским долларом.
Байден добавил, что это, в свою очередь, грозит негативным влиянием на экономику США. Он также подчеркнул, что РФ намного сильнее Украины в военном отношении и победит в случае конфликта, но за это ей «придется заплатить большую цену».