00:13 — Прямая подготовка к войне или блеф США?

14:27 — Угроза со стороны ИГИЛ*.

16:50 — Сценарии возможных провокаций.

19:36 — "Пробирка Колина Пауэлла".

20:19 — Ответ США на предложения России по безопасности.

24:32 — Каких действий ждут от России?

30:02 — СССР 2.0?

Государственный департамент США распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов из Украины. Части дипломатического персонала разрешили покинуть страну на добровольной основе. Документ также касается членов их семей.

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

 