00:13 — Прямая подготовка к войне или блеф США?
14:27 — Угроза со стороны ИГИЛ*.
16:50 — Сценарии возможных провокаций.
19:36 — "Пробирка Колина Пауэлла".
20:19 — Ответ США на предложения России по безопасности.
24:32 — Каких действий ждут от России?
30:02 — СССР 2.0?
Государственный департамент США распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов из Украины. Части дипломатического персонала разрешили покинуть страну на добровольной основе. Документ также касается членов их семей.
*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация