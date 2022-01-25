Военный эксперт Александр Жилин рассказал, к чему готовятся США на Украине, где и какие провокации возможны, а также о том, каких действий ждут от России:

00:13 — Прямая подготовка к войне или блеф США? 14:27 — Угроза со стороны ИГИЛ*. 16:50 — Сценарии возможных провокаций. 19:36 — "Пробирка Колина Пауэлла". 20:19 — Ответ США на предложения России по безопасности. 24:32 — Каких действий ждут от России? 30:02 — СССР 2.0? Государственный департамент США распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов из Украины. Части дипломатического персонала разрешили покинуть страну на добровольной основе. Документ также касается членов их семей. *ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация