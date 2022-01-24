Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире Украина.ру объяснил, почему ряд стран начали эвакуацию семей своих дипломатов из Киева и рассказал, пора ли готовиться к войне:

00:40 — Эвакуация семей дипломатов: к чему готовят Украину?

10:30 — Что скрывается за заявлением британского МИД о подготовке Россией «оккупации» Украины и установлении пророссийской власти?

11:50 — О бывшем депутате Рады Евгении Мураеве.

15:40 — Экс-президент Украины Петр Порошенко сравнялся с нынешним главной государства Владимиром Зеленским в президентском рейтинге. Причины.

20:00 — Кто и зачем в Офисе президента придумал миф об «оккупационном российском правительстве» во главе с Мураевым?

Согласно данным опроса КМИС, в январе 2022 года самую высокую поддержку среди украинцев продолжает сохранять Зеленский, за которого на президентских выборах проголосовали бы 23,5% среди тех, кто определился с выбором, и Порошенко (20,9%). Формально он находится на втором месте, однако разница между двумя кандидатами находится в рамках статистической погрешности. Далее идут Юлия Тимошенко (11,8%), Игорь Смешко (9,6%), Юрий Бойко (9,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.