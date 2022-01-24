00:36 — Перспективы развития сотрудничества России с Китаем.
06:04 — Позиции президента США Джо Байдена.
09:38 — Чем может обернуться агрессия США и что можно этому противопоставить?
15:31 — Военно-политический блок России и Китая.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время выступления в университете Лоуи в Австралии заявила, что Россия и Китай все больше сотрудничают, пытаясь заполнить образовавшийся идеологический политический вакуум. По её словам, эти два государства стремятся к доминированию на Западе и в Тихоокеанском регионе.
РФ и КНР проводят совместные военные учения и тесно сотрудничают в космической отрасли.