Агрессия США в отношении России и Китая подтолкнёт эти страны к созданию прочного союза? О возможности и перспективах подобного объединения, о текущей степени партнёрства и его различных аспектах в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский:

00:36 — Перспективы развития сотрудничества России с Китаем.

06:04 — Позиции президента США Джо Байдена.

09:38 — Чем может обернуться агрессия США и что можно этому противопоставить?

15:31 — Военно-политический блок России и Китая.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время выступления в университете Лоуи в Австралии заявила, что Россия и Китай все больше сотрудничают, пытаясь заполнить образовавшийся идеологический политический вакуум. По её словам, эти два государства стремятся к доминированию на Западе и в Тихоокеанском регионе.

РФ и КНР проводят совместные военные учения и тесно сотрудничают в космической отрасли.