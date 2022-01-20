Депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко рассказал изданию Украина.ру, кто виноват в молдавском газовом кризисе

Байден хочет запретить России пользоваться долларами © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Депутат обозначил украинский вопрос: об отношениях своей страны с Киевом, а также сравнил уровень жизни в этих государствах.

Наконец, Односталко высказался о том, почему слияние Молдавии с Румынией невозможно и рассказал о присоединении Молдавии к ЕАЭС.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти допускают возможность введения режима ЧП в республике из-за угрозы прекращения поставок газа. Она добавила, что Кабмин рассматривает различные варианты действий в зависимости от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя расплатиться с «Газпромом».