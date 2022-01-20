В частности, он ответил на вопросы о том, как Россия могла бы помочь разрешить молдавский газовый кризис, зачем США выделили 500 тысяч долларов на производство телепрограмм на русском языке в Молдавии и рассказал о судьбе русского языка в республике.
Депутат обозначил украинский вопрос: об отношениях своей страны с Киевом, а также сравнил уровень жизни в этих государствах.
Наконец, Односталко высказался о том, почему слияние Молдавии с Румынией невозможно и рассказал о присоединении Молдавии к ЕАЭС.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти допускают возможность введения режима ЧП в республике из-за угрозы прекращения поставок газа. Она добавила, что Кабмин рассматривает различные варианты действий в зависимости от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя расплатиться с «Газпромом».