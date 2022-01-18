Социолог Евгений Копатько в эфире Украина.ру прокомментировал возвращение Петра Порошенко на Украину, а также заявления Запада о российском «вторжении»

01:00 — Почему Порошенко не задержали прямо в аэропорту?



02:25 — Какое решение может быть принято 19 января?



03:26 — Если арестуют Порошенко: как это скажется на его рейтинге?



07:35 — Каковы шансы Порошенко вновь стать президентом Украины?



09:55 — Удержится ли Зеленский на президентской должности до конца срока?



13:30 — Новые сроки «вторжения» России на Украину: как далеко готов зайти Запад?

Оба хуже: украинцы обсудили борьбу Зеленского с Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Государственном бюро расследований заявили, что сотрудники ГБР пытались вручить бывшему украинскому президенту повестку в суд, но он не стал её брать.

Сам Порошенко из аэропорта поехал в Печерский районный суд Киева, где рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.

В итоге Печерский районный суд Киева принял решение перенести избрание меры пресечения для бывшего президента Украины, обвиняемого в государственной измене, на 19 января.

Дело Петра Порошенко связано с поставками угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них было закрыто.

Его адвокат Илья Новиков утверждает, что существует ордер на арест экс-президента. Ранее суд арестовал все его имущество.