Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», журналист, лауреат премии правительства РФ в области СМИ Кирилл Вышинский в студии Украина.ру прокомментировал:

— 00:50 Возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко на Украину;

— 03:50 Может ли экс-президент Порошенко возглавить новый Майдан?

— 08:15 Выгодно ли США устроить новый Майдан на Украине?

— 11:12 Что ждёт украинские СМИ со вступлением в силу очередной статьи закона о государственном языке?

16 января на Украине вступила в силу норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующая его использование в сфере печатных СМИ. Согласно новым правилам, распространение по подписке печатных изданий на других языках допускается при условии возможности подписки на государственном языке. Путин: украинский закон о языке - способ выдавливания русскоязычного населения © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Учредители печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять экземпляр номера на украинском. В каждом месте распространения на долю украиноязычной версии издания должно приходиться не менее 50%. Если СМИ выходит на иностранном языке, должен быть и экземпляр на украинском. Однако эти требования до июля 2024 года не распространяются на региональные издания на крымскотатарском и языках стран Евросоюза.