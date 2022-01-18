Военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал Украине.ру о критической ситуации в международной дипломатии, об итогах миссии в Казахстане, об изменениях, необходимых в политической и военной сферах, а также о многом другом:

Украина.ру на Youtube США разыграют малую ядерную войну на территории Украины - Сивков