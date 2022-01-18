0:24 — Дипломатия больше не работает? Что дальше?

 2:36 — Что будет, когда Запад перейдёт "красные линии";

 3:53 — Западу выгодна война?

Андрей Грозин: Украина — не Казахстан, поэтому Россия будет биться за него до конца
Андрей Грозин: Украина — не Казахстан, поэтому Россия будет биться за него до конца
© РИА Новости, Александр Натрускин

 5:20 — Итоги миссии ОДКБ в Казахстане;

 8:32 — Что Россия могла бы приобрести по итогам этой миссии;

11:01 — Что нужно изменить в политической и военной сферах.

Напомним, 13 января начался вывод войск ОДКБ из Казахстана. В состав этой миссии входили солдаты России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Войска ОДКБ охраняли социально значимые объекты страны.