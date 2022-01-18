0:24 — Дипломатия больше не работает? Что дальше?
2:36 — Что будет, когда Запад перейдёт "красные линии";
3:53 — Западу выгодна война?
5:20 — Итоги миссии ОДКБ в Казахстане;
8:32 — Что Россия могла бы приобрести по итогам этой миссии;
11:01 — Что нужно изменить в политической и военной сферах.
Напомним, 13 января начался вывод войск ОДКБ из Казахстана. В состав этой миссии входили солдаты России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Войска ОДКБ охраняли социально значимые объекты страны.