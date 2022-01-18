Политолог и общественный деятель Александр Лазарев прокомментировал заседание суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко и оценил шансы на посадку экс-президента:

— 00:36 Почему украинский лидер Владимир Зеленский всерьез взялся за Порошенко именно сейчас?

— 07:20 Почему Порошенко был бы выгоден арест?

— 09:00 Станет ли Зеленский вторым Порошенко?

— 11:55 За кого на следующих выборах голосовать избирателям юго-востока Украины?

— 12:55 Нужен ли Порошенко Западу?

— 18:15 Транснациональные корпорации или местные олигархи: что хуже для Украины?

Утром 17 января Порошенко прибыл на Украину рейсом Варшава-Киев. Экс-президент Украины заявил, что в аэропорту в Киеве его собирались задержать, но испугались сторонников. В Государственном бюро расследований заявили, что сотрудники ГБР пытались вручить бывшему украинскому президенту повестку в суд, но он не стал её брать. Сам Порошенко из аэропорта поехал в Печерский районный суд Киева. Суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене. Дело Порошенко связано с поставками угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них было закрыто. Его адвокат Илья Новиков утверждает, что существует ордер на арест экс-президента. Ранее суд арестовал все его имущество.