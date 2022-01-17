Утром 17 января 2022 года 5-й президент Украины Петр Порошенко прибыл на Украину рейсом Варшава-Киев. Территорию аэропорта с раннего утра взяли под усиленную охрану сотрудники полиции и Нацгвардии. Экс-президента должны были задержать на входе, но, как утверждает он сам, испугались

Кремль отреагировал на скандальное возвращение Порошенко в Киев © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сам Порошенко из аэропорта поехал в Печерский районный суд Киева, где также собрались его сторонники. Суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечениэкс-президенту по делу о государственной измене.

Ранее бывший украинский лидер заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них было закрыто. Его адвокат Илья Новиков утверждает, что существует ордер на арест экс-президента, а несколькими днями ранее суд арестовал все его имущество.