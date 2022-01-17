В аэропорту "Киев" (Жуляны) собралось около тысячи человек. Митингующие с партийной символикой выстроились перед входом в здание. В Государственном бюро расследований заявили, что сотрудники ГБР пытались вручить бывшему украинскому президенту повестку в суд, но он не стал ее брать.
Сам Порошенко из аэропорта поехал в Печерский районный суд Киева, где также собрались его сторонники. Суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечениэкс-президенту по делу о государственной измене.
Ранее бывший украинский лидер заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них было закрыто. Его адвокат Илья Новиков утверждает, что существует ордер на арест экс-президента, а несколькими днями ранее суд арестовал все его имущество.