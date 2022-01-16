Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о текущей ситуации в украинской экономике и на украинской политической арене, дал прогноз на 2022 год, а также прокомментировал возможный арест Порошенко и попытку переворота в Казахстане

0:16 — Экономическая и политическая ситуация на Украине;

14:01 — Судьба Петра Порошенко;

19:50 — Прогноз на 2022: реальна ли перезагрузка власти?;

31:07 — Уроки Казахстана

Напомним, Печерский суд Киева принял решение о задержании бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань на брифинге. Он отметил, что его подзащитного планируют доставить в суд принудительно.

20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко выписали подозрение в государственной измене. По данным СБУ, следствие считает, что в 2014-2015 годах Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от России.