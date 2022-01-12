С постоянным гостем Украина.ру политологом и публицистом Николаем Стариковым обсудили первые итоги переговоров России и США, миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане, а также возможность признания Россией республик Донбасса

0:23 — Россия/США первые итоги переговоров;

3:28 — Признание ДНР и ЛНР как ответ на действия США?;

5:03 — Новый мир или новая война?;

7:12 — Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане;

12:50 — Назначение министра информации Казахстана;

14:30 — Приобретения России в результате миротворческой миссии в Казахстане;

16:29 — Возвращение Узбекистана в ОДКБ;

18:26 — Кому стоит вступить в ОДКБ;

20:40 — ОДКБ и события на Украине в 2014 году

Напомним, Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.

12 января, консультации продолжатся в рамках заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — в Вене, на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.