00:24 — Оценка первых итогов переговоров России и США.
03:56 — Непростые переговоры: возможен ли консенсус?
06:33 — Совет Россия — НАТО в Брюсселе.
08:23 — Что США может потребовать за свою подпись?
10:04 — Плохой сценарий: чего ждать Донбассу?
12:29 — Как Украину заставят выполнить «Минск»?
13:48 — Ключевая роль вопросов Украины и Донбасса.
15:15 — Влияние действий ОДКБ в Казахстане на переговоры.
Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений. 12 января консультации продолжатся в рамках заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — в Вене, на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.