Политолог-американист Вероника Крашенинникова в эфире Украина.ру рассказала о первых итогах переговоров между Россией и США в Женеве, реакции Америки на российское предложение о гарантиях безопасности, а также о возможных последствиях переговоров для Украины и Донбасса:

00:24 — Оценка первых итогов переговоров России и США.

03:56 — Непростые переговоры: возможен ли консенсус?

06:33 — Совет Россия — НАТО в Брюсселе.

08:23 — Что США может потребовать за свою подпись?

10:04 — Плохой сценарий: чего ждать Донбассу?

12:29 — Как Украину заставят выполнить «Минск»?

13:48 — Ключевая роль вопросов Украины и Донбасса.

15:15 — Влияние действий ОДКБ в Казахстане на переговоры.

Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений. 12 января консультации продолжатся в рамках заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — в Вене, на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.