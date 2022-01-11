Политолог Владимир Корнилов в эксклюзивном интервью сайту Украина.ру рассказал об итогах переговоров России и США в Женеве 10 января, а также спрогнозировал возможные результаты заседания Совета Россия-НАТО, запланированного на 12 января, и действия России, если США откажутся принимать требования РФ:

0:35 — Результаты российско-американских переговоров о гарантиях безопасности;

3:27 — Западная пресса об итогах переговоров в Женеве: искажаются и факты, и предмет обсуждения;

6:41 — Чем закончатся переговоры между Россией и США? Опрос Telegram-канала "Украина.ру". Голосуйте!

7:42 — Чем закончатся переговоры между Россией и США — мнение Владимира Корнилова

11:40 — Если переговоры о гарантиях безопасности будут сорваны — как ответит Россия?

15:00 — Признает ли Россия Донбасс? Что может ускорить этот процесс?

17:27 — Заседание Совета Россия-НАТО: чего стоит ожидать, учитывая недавние заявления руководства Альянса?

22:27 — Диалог Байдена и Путина: будет ли продолжение?