0:35 — Результаты российско-американских переговоров о гарантиях безопасности;
3:27 — Западная пресса об итогах переговоров в Женеве: искажаются и факты, и предмет обсуждения;
6:41 — Чем закончатся переговоры между Россией и США? Опрос Telegram-канала "Украина.ру". Голосуйте!
7:42 — Чем закончатся переговоры между Россией и США — мнение Владимира Корнилова
11:40 — Если переговоры о гарантиях безопасности будут сорваны — как ответит Россия?
15:00 — Признает ли Россия Донбасс? Что может ускорить этот процесс?
17:27 — Заседание Совета Россия-НАТО: чего стоит ожидать, учитывая недавние заявления руководства Альянса?
22:27 — Диалог Байдена и Путина: будет ли продолжение?