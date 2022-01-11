00:26 — Заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок, что не так с «Северным потоком — 2»?
04:09 — На кого рассчитаны заявления посла Украины в Германии?
06:05 — Американские санкции против «Северного потока — 2».
09:54 — Ситуация с отоплением / кризис в Казахстане и цены на Украине.
17:46 — Почему запуск «Северного потока — 2» будет выгоден Украине?
На днях в интервью итальянской газете La Stampa министр иностранных дел Германии, лидер Партии Зеленых Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» пока не соответствует требованиям ЕС, поэтому процесс его сертификации приостановлен.