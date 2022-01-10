Народный депутат Верховной рады Украины V созыва Василий Волга оценил события в Казахстане и прокомментировал предстоящие переговоры РФ и США в Женеве:

— 01:10 Что на самом деле произошло в Казахстане?

— 06:17 Почему украинские власти не комментируют события в Казахстане?

— 12:05 Опасные сигналы для Узбекистана и Киргизии;

— 16:15 Почему отменилось "нападение" России на Украину;

— 18:14 Чего ожидать от женевских переговоров.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели ЧП по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.



