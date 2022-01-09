Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов проанализировал проект поправок в Конституцию Белоруссии:

— 00:15 Что изменится для Москвы и Минска после принятия новой Конституции?

— 05:50 Чем будет заниматься Борис Грызлов на посту Чрезвычайного и Полномочного посла России в Белоруссии?

— 08:30 Какие экономические задачи будут решать Москва и Минск в 2022 году?

— 12:00 Станет ли 2021 последним годом зависимости Белоруссии от прибалтийских портов?

— 15:35 Как конфликт на белорусско-польской границе может отразиться на Калининградской области?

— 17:30 Итоги 2021 и прогноз на 2022 для белорусско-украинских отношений.

— 20:25 Как отреагирует белорусское руководство, если в Донбассе начнется полномасштабная война?

— 22:00 Что мешает России и Белоруссии объединиться в одно государство?

— 26:30 Готов ли президент Белоруссии Александр Лукашенко отдать власть после принятия новой Конституции?