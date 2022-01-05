0:23 — Право на репатриацию в РФ соотечественников;
4:02 — Изменения в 2021 году;
8:20 — Нужен ли экзамен по российской культуре?
14:30 — Миграционная амнистия;
Перед Новым годом президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект нового закона о гражданстве.
Главное в проекте:
— расширяется круг людей, признаваемых российскими гражданами;
— процедура упрощенного приема в гражданство распространяется на более чем 20 категорий;
— в ведении президента остаётся только прием в российское гражданство в исключительном порядке;
— в категории лиц, которым будет дано право на упрощенное приобретение российского гражданства, не вошли инвесторы;
— вводится институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство;
— расширяется перечень преступлений, за которые предусмотрено прекращение гражданства
— наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления;
— президент сможет признать категории лиц имеющими право на упрощенное получение российского паспорта не только в гуманитарных, но и в любых иных целях — к ним могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем законе о гражданстве.