Вместе с председателем Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисой Шеслер мы рассмотрели главные события ушедшего года в области миграции и предположили, что может измениться в 2022 году в этой сфере:

0:23 — Право на репатриацию в РФ соотечественников;

4:02 — Изменения в 2021 году;

8:20 — Нужен ли экзамен по российской культуре?

14:30 — Миграционная амнистия;

Перед Новым годом президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект нового закона о гражданстве.

Главное в проекте:

— расширяется круг людей, признаваемых российскими гражданами;

— процедура упрощенного приема в гражданство распространяется на более чем 20 категорий;

— в ведении президента остаётся только прием в российское гражданство в исключительном порядке;

— в категории лиц, которым будет дано право на упрощенное приобретение российского гражданства, не вошли инвесторы;

— вводится институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство;

— расширяется перечень преступлений, за которые предусмотрено прекращение гражданства

— наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления;

— президент сможет признать категории лиц имеющими право на упрощенное получение российского паспорта не только в гуманитарных, но и в любых иных целях — к ним могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем законе о гражданстве.