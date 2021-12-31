— 00:05 Вступление;
— 00:40 Меню в столовой Госдумы: чем питаются депутаты?
— 01:35 Какой любимый новогодний салат Вассермана?
— 02:00 Новогодние традиции Вассермана: с кем и как встречает Новый год Онотоле?
— 02:53 Почему публицист не может приехать на Украину?
— 05:30 Что удивило Вассермана в работе депутатов Госдумы?
— 08:30 Как стать депутатом Госдумы? Вассерман поделился секретом успеха;
— 10:50 Сколько денег публицист потратил на избирательную кампанию?
— 12:50 Почему на Украине запрещена книга Вассермана "Украина и остальная Россия"?
— 13:45 Почему Украина до сих пор не развалилась? Политический прогноз о будущем Украины;
— 18:45 Необычный способ встретить Новый год от Романа Гнатюка;
— 19:45 Почему новогодний штурм Грозного обернулся трагедией?
— 21:45 Какие передачи смотрит Вассерман в новогоднюю ночь?
— 23:00 Оригинальный рецепт крабового салата;
— 24:05 «Опасный» эксперимент от Романа Гнатюка;
— 25:00 Пожелания на Новый год.