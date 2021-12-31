В новогоднем выпуске Украина.ру Анатолий Вассерман рассказал, сколько нужно денег, чтобы стать депутатом Госдумы. Также публицист объяснил, почему Украина до сих пор существует и когда же украинское государство развалится. Кроме того, ведущие Украина.ру приготовили новогодний крабовый салат с секретным ингредиентом

— 00:05 Вступление; — 00:40 Меню в столовой Госдумы: чем питаются депутаты? — 01:35 Какой любимый новогодний салат Вассермана? — 02:00 Новогодние традиции Вассермана: с кем и как встречает Новый год Онотоле? — 02:53 Почему публицист не может приехать на Украину? — 05:30 Что удивило Вассермана в работе депутатов Госдумы? — 08:30 Как стать депутатом Госдумы? Вассерман поделился секретом успеха; — 10:50 Сколько денег публицист потратил на избирательную кампанию? — 12:50 Почему на Украине запрещена книга Вассермана "Украина и остальная Россия"? — 13:45 Почему Украина до сих пор не развалилась? Политический прогноз о будущем Украины; — 18:45 Необычный способ встретить Новый год от Романа Гнатюка; — 19:45 Почему новогодний штурм Грозного обернулся трагедией? — 21:45 Какие передачи смотрит Вассерман в новогоднюю ночь? — 23:00 Оригинальный рецепт крабового салата; — 24:05 «Опасный» эксперимент от Романа Гнатюка; — 25:00 Пожелания на Новый год.