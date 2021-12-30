- 04:50 Главное событие года, по мнению Владимира Корнилова;
— 07:00 Чем запомнились российско-американские отношения в 2021 году;
— 09:30 Как изменилась внутриполитическая ситуация в США в 2021 году;
— 11:00 Накал страстей: почему 2022 год выйдет сложным для США;
— 13:10 Воспоминания Владимира Корнилова о жизни в Штатах;
— 15:45 Разбираем главные мировые события уходящего года: войны, отставки, новые альянсы;
— 26:45 Итоги года для Белоруссии и размещение российского ядерного оружия;
— 28:40 Война на пороге? Российско-украинские отношения и судьба Донбасса в 2022 году;
— 32:40 Неожиданный момент;
— 33:30 Дегустируем блюдо.