В преддверии Нового Года нашу студию посетил политолог Владимир Корнилов. Приготовили новогоднее блюдо по рецепту эксперта (какое именно - узнаете в программе!) и обсудили знаковые события уходящего года:

Повязали фартуки: Корнилов, Стариков и Вассерман в неожиданных ролях © Скриншот эфира издания Украина.ру 04:50 Главное событие года, по мнению Владимира Корнилова;

— 07:00 Чем запомнились российско-американские отношения в 2021 году;

— 09:30 Как изменилась внутриполитическая ситуация в США в 2021 году;

— 11:00 Накал страстей: почему 2022 год выйдет сложным для США;

— 13:10 Воспоминания Владимира Корнилова о жизни в Штатах;

— 15:45 Разбираем главные мировые события уходящего года: войны, отставки, новые альянсы;

— 26:45 Итоги года для Белоруссии и размещение российского ядерного оружия;

— 28:40 Война на пороге? Российско-украинские отношения и судьба Донбасса в 2022 году;

— 32:40 Неожиданный момент;

— 33:30 Дегустируем блюдо.