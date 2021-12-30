Хочешь понять, что общего у оливье и госпереворота? Или узнать, как быстро и легко получить Нобелевскую премию мира? А, может, тебя интересуют кулинарные пристрастия известного публициста Николая Старикова? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в новогоднем выпуске Украина.ру

Повязали фартуки: Корнилов, Стариков и Вассерман в неожиданных ролях © Скриншот эфира издания Украина.ру Ангелина Николаева и Роман Гнатюк вместе с писателем Николаем Стариковым приготовили главный новогодний салат и обсудили, каким был 2021 год:

— 00:10 Вступление.

— 00:50 Почему Новый год стал главным праздником в России?

— 01:25 Разные рецепты салата «Оливье».

— 03:35 Главные политические события 2021 года.

— 05:48 Ожидать ли переход к новым технологиям в 2022 году?

— 07:17 Личные итоги года Николая Старикова.

— 09:00 Откровенное признание Ангелины Николаевой.

— 10:45 Позор-2021 для США — уход из Афганистана.

— 11:25 Ингредиенты госпереворота: как делаются псевдореволюции на примере салата «Оливье»?

— 14:15 Новогодние традиции в семье Николая Старикова.

— 15:30 Любимые новогодние фильмы публициста.

— 18:25 Как не допустить госпереворот в России?

— 19:35 Политические ожидания от 2022 года.

— 20:40 Человек года 2021: кто и за какие заслуги получает это звание?

— 23:45 Как получить Нобелевскую премию мира?

— 24:30 Дегустация салата «Оливье».

— 25:00 Пожелания на Новый год.