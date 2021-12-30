Наши ведущие Ангелина Николаева и Роман Гнатюк вместе с писателем Николаем Стариковым приготовили главный новогодний салат и обсудили, каким был 2021 год:
— 00:10 Вступление.
— 00:50 Почему Новый год стал главным праздником в России?
— 01:25 Разные рецепты салата «Оливье».
— 03:35 Главные политические события 2021 года.
— 05:48 Ожидать ли переход к новым технологиям в 2022 году?
— 07:17 Личные итоги года Николая Старикова.
— 09:00 Откровенное признание Ангелины Николаевой.
— 10:45 Позор-2021 для США — уход из Афганистана.
— 11:25 Ингредиенты госпереворота: как делаются псевдореволюции на примере салата «Оливье»?
— 14:15 Новогодние традиции в семье Николая Старикова.
— 15:30 Любимые новогодние фильмы публициста.
— 18:25 Как не допустить госпереворот в России?
— 19:35 Политические ожидания от 2022 года.
— 20:40 Человек года 2021: кто и за какие заслуги получает это звание?
— 23:45 Как получить Нобелевскую премию мира?
— 24:30 Дегустация салата «Оливье».
— 25:00 Пожелания на Новый год.