Ректор Академии астрологии Михаил Левин в студии Украина.ру дал большой прогноз на 2022 год:

— 00:55 Как ретроградные Венера и Меркурий отразятся на начале 2022 года?

— 03:45 Как будут развиваться российско-украинские отношения в 2022 году?

— 04:50 "Ситуация на грани…"

— 08:15 Грядущий год для России;

— 09:45 В чем встречать Новый год и что поставить на стол, чтобы угодить Тигру;

— 12:30 Почему необходимо загадывать желания в новогоднюю ночь?

— 16:50 Дни солнечного затмения в 2022 году;

— 18:25 Почему Церковь не одобряет астрологию?

— 19:40 Как встретить Новый год, чтобы он выдался счастливым?