— 00:55 Как ретроградные Венера и Меркурий отразятся на начале 2022 года?
— 03:45 Как будут развиваться российско-украинские отношения в 2022 году?
— 04:50 "Ситуация на грани…"
— 08:15 Грядущий год для России;
— 09:45 В чем встречать Новый год и что поставить на стол, чтобы угодить Тигру;
— 12:30 Почему необходимо загадывать желания в новогоднюю ночь?
— 16:50 Дни солнечного затмения в 2022 году;
— 18:25 Почему Церковь не одобряет астрологию?
— 19:40 Как встретить Новый год, чтобы он выдался счастливым?