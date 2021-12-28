Куда заведут Украину, ЕС и весь мир качели на рынке энергоносителей? Чего ждать в году наступающем? На эти и другие вопросы Украине.ру ответил директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский:

00:25 — Газовые качели и с чем они связаны. 05:00 — Будущее водородной энергетики. 07:38 — Итоги 2021 для рынка энергоносителей. 12:48 — Действия регуляторов. 14:09 — Прогноз на 2022 год, сертификация «Северного потока — 2». 16:16 — Энергокризис на Украине. Напомним, взлет цен на газ в Европе начался весной этого года. В начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум (2190 долларов за тысячу кубометров) зафиксировали 21 декабря. По состоянию на 27 декабря фьючерсные контракты на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров.