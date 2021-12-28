00:25 — Газовые качели и с чем они связаны.
05:00 — Будущее водородной энергетики.
07:38 — Итоги 2021 для рынка энергоносителей.
12:48 — Действия регуляторов.
14:09 — Прогноз на 2022 год, сертификация «Северного потока — 2».
16:16 — Энергокризис на Украине.
Напомним, взлет цен на газ в Европе начался весной этого года. В начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум (2190 долларов за тысячу кубометров) зафиксировали 21 декабря. По состоянию на 27 декабря фьючерсные контракты на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров.