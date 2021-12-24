01:00 — О вероятности большой войны на Украине с участием России и США;
2:50 — Какие инструкции от США получил президент Владимир Зеленский;
5:45 — Насколько велика угроза химической атаки на Донбасс?
8:20 — О Зеленском и радикалах;
15:15 — Об обязательном воинском учёте для женщин на Украине;
19:50 — О падающем рейтинге Владимира Зеленского и о возможном возвращении Петра Порошенко;
25:05 — О главном из пресс-конференции Владимира Путина. Как взаимодействуют центр и регионы и почему возникают проблемы с властью на местах.