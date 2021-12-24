Политолог Ростислав Ищенко в интервью Украина.ру прокомментировал ключевые заявления российского президента Владимира Путина на пресс-конференции, а также рассказал:

01:00 — О вероятности большой войны на Украине с участием России и США;

2:50 — Какие инструкции от США получил президент Владимир Зеленский;

5:45 — Насколько велика угроза химической атаки на Донбасс?

8:20 — О Зеленском и радикалах; Порошенко-«освободитель». Путин раскрыл истинную роль пятого президента Украины в событиях в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

15:15 — Об обязательном воинском учёте для женщин на Украине;

19:50 — О падающем рейтинге Владимира Зеленского и о возможном возвращении Петра Порошенко;

25:05 — О главном из пресс-конференции Владимира Путина. Как взаимодействуют центр и регионы и почему возникают проблемы с властью на местах.