0:19 — Оценка пресс-конференции;
1:07 — Союзники России на Украине;
2:43 — С кем говорить?;
5:31 — Русофобские законы при Зеленском;
7:22 — Требования гарантий от западных СМИ;
10:20 — Историческая оценка украинского
13:49 — Важность исторических параллелей;
16:17 — Знаки для Донбасса;
19:17 — Выводы для Украины.
Напомним, 23 декабря Кремль провёл 17-ю большую пресс-конференцию президента. Владимир Путин ответил на вопросы о гарантиях безопасности России, ситуации с Донбассом и Украиной, проблемах расширения НАТО на восток, затронул внутренние проблемы — законы об иноагентах, дела об оскорблении чувств верующих, состояние исправительной системы, индексацию пенсий, меры поддержки экономики и другие важные темы.