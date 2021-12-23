Политолог Марат Баширов рассказал об итогах ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявлениях, которые касались Украины и намёках, которые президент оставил своему украинскому коллеге

0:19 — Оценка пресс-конференции;

1:07 — Союзники России на Украине;

2:43 — С кем говорить?;

5:31 — Русофобские законы при Зеленском;

7:22 — Требования гарантий от западных СМИ;

10:20 — Историческая оценка украинского

13:49 — Важность исторических параллелей;

16:17 — Знаки для Донбасса;

19:17 — Выводы для Украины.

Напомним, 23 декабря Кремль провёл 17-ю большую пресс-конференцию президента. Владимир Путин ответил на вопросы о гарантиях безопасности России, ситуации с Донбассом и Украиной, проблемах расширения НАТО на восток, затронул внутренние проблемы — законы об иноагентах, дела об оскорблении чувств верующих, состояние исправительной системы, индексацию пенсий, меры поддержки экономики и другие важные темы.