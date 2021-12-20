Вместе с постоянным гостем Украина.ру политологом-американистом Рафаэлем Ордуханяном поговорили о здравых голосах в США, будущем "нормандского формата", новой резолюции России о борьбе с героизацией нацизма и особенностях отключения SWIFT:

0:21 — Здравые голоса в русоненавистническом хоре США;

3:54 — Оборонный бюджет США;

7:58 — Блокировка канала RT DE;

8:28 — Будущее "нормандского формата";

15:49 — Резолюция о борьбе с героизацией нацизма;

19:44 — Система SWIFT и особенности её отключения.

Бывший агент США призвал прекратить видеть «империю зла» в РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Мэтт Гетц заявил, что выступает за вхождение русскоязычной части Украины в состав России. Об этом он высказался в интервью изданию Real America's Voice.

Политик отметил, что в случае такого развития событий антироссийские санкции окажутся смехотворными в силу экономической независимости Москвы. Также он подчеркнул, что Россия сократила свои долларовые активы, так что ограничения, которым ее собираются подвергнуть США, не возымеют должного эффекта.