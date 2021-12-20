0:21 — Здравые голоса в русоненавистническом хоре США;
3:54 — Оборонный бюджет США;
7:58 — Блокировка канала RT DE;
8:28 — Будущее "нормандского формата";
15:49 — Резолюция о борьбе с героизацией нацизма;
19:44 — Система SWIFT и особенности её отключения.
Напомним, американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что выступает за вхождение русскоязычной части Украины в состав России. Об этом он высказался в интервью изданию Real America's Voice.
Политик отметил, что в случае такого развития событий антироссийские санкции окажутся смехотворными в силу экономической независимости Москвы. Также он подчеркнул, что Россия сократила свои долларовые активы, так что ограничения, которым ее собираются подвергнуть США, не возымеют должного эффекта.