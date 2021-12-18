В 43-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» мы вместе с политологом Денисом Денисовым обсудили встречу глав Украины, Германии и Франции, новые украинские законы и небывалую активность США в вопросе Донбасса

0:17 — "Псевдонормандский" формат. Без России;

5:10 — Можно ли говорить об Украине без участия Украины?;

8:48 — Украинские законы о гражданстве;

12:14 — Зеленский и референдум о Донбассе;

16:24 — Визиты представителя Госдепа США в Киев и в Москву;

19:43 — Первые итоги дела Андрея Косяка.

Напомним, с 13 октября (более 2 месяцев) представитель СЦКК ЛНР Андрей Косяк фактически находится в плену у Украины. Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование дела. Они заявляют, что Косяк осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

Как сообщает управление СБУ в Луганской и Донецкой областях, Косяка будут судить по: ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований); ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Статьи предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.