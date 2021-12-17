Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему отказ от "Северного потока - 2" приведет Европу к деградации и повторению украинского сценария распада страны

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— 01:50 Являются ли военные учения НАТО на Украине расширением альянса на Восток?

— 10:00 США / Россия: зачем нужна новая система международной безопасности?

— 19:15 Какой сценарий войны для России хотят организовать США?

— 21:20 Борьба России, Китая и США за мировое лидерство;

— 26:10 Война 08.08.08: как США организовывают конфликты чужими руками?

— 28:50 Зачем Путину письменные гарантии о нерасширении НАТО на Восток?