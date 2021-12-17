— 00:20 Противоречит ли Конституции закон об участии иностранцев в учениях на Украине?
— 01:50 Являются ли военные учения НАТО на Украине расширением альянса на Восток?
— 10:00 США / Россия: зачем нужна новая система международной безопасности?
— 19:15 Какой сценарий войны для России хотят организовать США?
— 21:20 Борьба России, Китая и США за мировое лидерство;
— 26:10 Война 08.08.08: как США организовывают конфликты чужими руками?
— 28:50 Зачем Путину письменные гарантии о нерасширении НАТО на Восток?