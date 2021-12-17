Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру прокомментировал данные недавнего опроса ВЦИОМ, согласно которому 52% россиян считают украинцев братским народом:

— 00:40 Почему россияне продолжают по-братски относиться к украинцам?

— 07:10 Украинизация в СССР;

— 11:05 50% россиян считают "инициаторами" обострения на Донбассе США и НАТО — опрос Левада-центра*. О чем это говорит?

— 14:45 Силовой сценарий в Донбассе; В лучшем случае Украина станет периферией западного мира - Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik

— 20:20 Что делать с Западной Украиной?

Результаты опроса были обнародованы 14 декабря на сайте центра. Согласно им, большинство опрошенных россиян (52%) относятся к украинскому народу как к братскому народу. При этом 31% респондентов охарактеризовали свое отношение к Незалежной как нейтральное. Только 11% считают, что украинцы — враждебный народ. Отвечая на вопрос «Кем является Украина для России», 29% опрошенных назвали ее братской страной, 26% — просто соседом. Источником угрозы ее считают 12%, и такое же количество полагает, что Украина является дружественным государством.

В свою очередь большинство украинцев (72%) считают Россию враждебным Украине государством. Результаты опубликовали на сайте «Рейтинга» 10 декабря. Опрос проводился 6-8 декабря 2021 года. 12% назвали Россию союзной страной. За прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) выступили 56%, 41% — против.

* Организация, признанная иностранным агентом