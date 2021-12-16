00:25 — Заявления сенаторов США.
07:43 — Угроза со стороны Запада: как правильно оценить?
14:46 — Информационная политика США.
Напомним, 7 декабря сенатор-республиканец Роджер Уикер выступил в эфире телеканала Fox News. Отвечая на вопросы журналиста о реакции США на возможные враждебные действия России, политик заявил, что отправка американских войск на Украину — это один из вариантов, который президент Джо Байден должен рассмотреть. Уикер говорил как об отправке большого числа военных, так и о ядерном ударе по противнику.