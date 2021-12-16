Военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов рассказал о том, почему американские сенаторы делают столь враждебные заявления в отношении России и насколько реальна угроза глобального конфликта

00:25 — Заявления сенаторов США.

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14:46 — Информационная политика США.