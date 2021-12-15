0:21 — Германия и поставки оружия на Украину;
2:55 — Внутригерманская повестка или инструмент против России;
4:33 — Усиление позиций США в Восточной Европе;
7:51 — Размещение новых баз США и международное напряжение;
9:46 — Бербок и будущее "Северного потока — 2";
13:32 — Цена газа в Германии.
Напомним, таблоид Bild со ссылкой на свои источники пишет, что Ангела Меркель блокировала поставки оружия на Украину через НАТО. Так как все решения в НАТО должны приниматься консенсусом, Германия использовала свое право вето. И Нидерланды встали на сторону Германии по просьбе правительства Меркель, поскольку, по данным Bild, Берлин не хотел быть единственным выступающим против.
Общий перечень заблокированных на Украину поставок: 90 американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82, 20 литовских комплексов для уничтожения дронов EDM4S-UA.