Немецкий политолог Александр Рар рассказал о том, как может измениться позиция Германии в отношении России, каковы настроения нового канцлера Олафа Шольца по Украине, а также выразил свою позицию относительно новых баз США в Восточной Европе:

0:21 — Германия и поставки оружия на Украину; 2:55 — Внутригерманская повестка или инструмент против России; 4:33 — Усиление позиций США в Восточной Европе; 7:51 — Размещение новых баз США и международное напряжение; 9:46 — Бербок и будущее "Северного потока — 2"; 13:32 — Цена газа в Германии. Напомним, таблоид Bild со ссылкой на свои источники пишет, что Ангела Меркель блокировала поставки оружия на Украину через НАТО. Так как все решения в НАТО должны приниматься консенсусом, Германия использовала свое право вето. И Нидерланды встали на сторону Германии по просьбе правительства Меркель, поскольку, по данным Bild, Берлин не хотел быть единственным выступающим против. Общий перечень заблокированных на Украину поставок: 90 американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82, 20 литовских комплексов для уничтожения дронов EDM4S-UA.