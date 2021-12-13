13 декабря известному советскому и украинскому композитору Владимиру Быстрякову исполняется 75 лет. В эфире Украина.ру музыкант поделился воспоминаниями о распаде СССР, а также рассказал о личных достижениях, принципах и планах на будущее:

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