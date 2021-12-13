— 01:25 Чем был СССР для Владимира Быстрякова?

— 06:35 Распад СССР глазами Владимира Быстрякова;

— 14:00 Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года: как проголосовал Владимир Быстряков?

— 17:55 Как Владимир Быстряков оценивает 30 лет независимости страны?

— 27:00 Песни «Куда уехал цирк» и «Цирк возвращается» — про Украину?

— 32:40 О личных достижениях.

Владимир Быстряков: о «страшном» Шуфутинском, русских огурцах и тех, кто хочет войны
Владимир Быстряков: о «страшном» Шуфутинском, русских огурцах и тех, кто хочет войны
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Владимир Быстряков — автор музыки более чем к 20 фильмам и 36 мультфильмам. Сотрудничал с Александром Малининым, Аллой Пугачёвой, Валерием Леонтьевым, Николаем Караченцовым, Ириной Аллегровой, Ольгой Кормухиной, Павлом Смеяном. В настоящее время живет и работает в Киеве.