Вместе с лидером партии «Союз левых сил», общественным деятелем, депутатом Верховной рады V созыва Василием Волгой в эфире Украина.ру проанализировали, можно ли было 30 лет назад спасти СССР от развала:

— 00:55 Где Василий Волга был в 1991 году? Августовский путч 1991 года: как это было глазами политика;

— 04:55 Почему предсказать последствия распада СССР в 1991 году было невозможно;

— 07:15 Когда Василий Волга сформировал свои взгляды на капитализм и национализм?

— 11:25 О главном за 30 лет достижении;

— 15:50 Как бы сложилась жизнь Василия Волги, если бы не распался СССР?

— 19:05 "Колбасная идеология". Почему жизнь в СССР оценивают по-разному?

— 24:00 Кому и почему удалось развалить СССР, по мнению Василия Волги?

— 26:30 "Мы сошли с ума", — Волга о том, почему народы СССР допустили крушение державы.