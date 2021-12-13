— 00:55 Где Василий Волга был в 1991 году? Августовский путч 1991 года: как это было глазами политика;
— 04:55 Почему предсказать последствия распада СССР в 1991 году было невозможно;
— 07:15 Когда Василий Волга сформировал свои взгляды на капитализм и национализм?
— 11:25 О главном за 30 лет достижении;
— 15:50 Как бы сложилась жизнь Василия Волги, если бы не распался СССР?
— 19:05 "Колбасная идеология". Почему жизнь в СССР оценивают по-разному?
— 24:00 Кому и почему удалось развалить СССР, по мнению Василия Волги?
— 26:30 "Мы сошли с ума", — Волга о том, почему народы СССР допустили крушение державы.