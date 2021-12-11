Политолог-американист Вероника Крашенинникова в эфире Украина.ру оценила итоги онлайн переговоров Путина и Байдена

— 00:44 Почему итоги встречи по-разному оценивают в Москве и в Вашингтоне?

— 05:50 Украинский вопрос и невыполнение Минских соглашений;

— 08:15 Зачем США подключают к нормандскому формату?

— 14:30 Из оборонного бюджета США убрали часть санкции против России. Что это значит?

— 15:45 Переговоры лидеров России и США: оттепель?

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря проговорили по защищенной видеосвязи более двух часов. После переговоров обе стороны выпустили пресс-релизы. В заявлении Кремля говорится, что «преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования».

Российский лидер «проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».

Помимо Украины президенты обсудили и вопросы двусторонних отношений, включая снятие ограничений на работы дипломатических миссий, международную безопасность, борьбу с киберпреступностью и будущее ядерной сделки с Ираном. Стороны договорились продолжить диалог.