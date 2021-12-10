Политолог Богдан Безпалько рассказал о вероятных причинах, почему министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможных уступках в отношении России, а также о связи между онлайн-встречей лидеров России и США и этим заявлением:

0:16 — Уступки украинского МИД; 4:08 — Запросы военной помощи; 5:23 — Об Украине без Украины; 6:24 — Протесты националистов? 8:12 — Сможет ли Украина отвести войска; 10:18 — Напряженность на Украине — рычаг давления на Россию; 13:39 — Визит в Индию и перспективы нового глобального союза; 15:43 — Российский ВПК объединит мир? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с её стороны. Кулеба добавил, что требования "должны быть рациональными и законными". В то же время глава украинского МИД также выразил надежду, что в случае эскалации на востоке страны — союзники Киева окажут поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости помогут усилить армию.