0:16 — Уступки украинского МИД;
4:08 — Запросы военной помощи;
5:23 — Об Украине без Украины;
6:24 — Протесты националистов?
8:12 — Сможет ли Украина отвести войска;
10:18 — Напряженность на Украине — рычаг давления на Россию;
13:39 — Визит в Индию и перспективы нового глобального союза;
15:43 — Российский ВПК объединит мир?
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с её стороны. Кулеба добавил, что требования "должны быть рациональными и законными". В то же время глава украинского МИД также выразил надежду, что в случае эскалации на востоке страны — союзники Киева окажут поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости помогут усилить армию.