0:55 — Воспоминания Андрея Державина о распаде СССР

2:00 — Что связывает Державина с Украиной

7:12 — О крутых поворотах в судьбе Андрея Державина

11:12 — Почему Державин ушёл из группы "Машина времени"

11:40 — О собственном проекте. Как всё начиналось на новом этапе

15:30 — Державин о своей семье

20:55 — Какое отношение имеет Андрей Державин к легендарному мультфильму "Ну, погоди!"

22:40 — Державин о своём главном достижении за последние 30 лет

24:30 — О чём из того, что уже не вернуть, Державин сожалеет больше всего

26:10 — О резкой смене собственного имиджа

28:18 — О ближайших планах     