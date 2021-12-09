0:55 — Воспоминания Андрея Державина о распаде СССР
2:00 — Что связывает Державина с Украиной
7:12 — О крутых поворотах в судьбе Андрея Державина
11:12 — Почему Державин ушёл из группы "Машина времени"
11:40 — О собственном проекте. Как всё начиналось на новом этапе
15:30 — Державин о своей семье
20:55 — Какое отношение имеет Андрей Державин к легендарному мультфильму "Ну, погоди!"
22:40 — Державин о своём главном достижении за последние 30 лет
24:30 — О чём из того, что уже не вернуть, Державин сожалеет больше всего
26:10 — О резкой смене собственного имиджа
28:18 — О ближайших планах