Певец и композитор Андрей Державин в интервью "Украина.ру" рассказал о крутых поворотах в его судьбе, а также о том, о чём он сейчас мечтает, и о том, кто связывает его с Украиной

0:55 — Воспоминания Андрея Державина о распаде СССР 2:00 — Что связывает Державина с Украиной 7:12 — О крутых поворотах в судьбе Андрея Державина 11:12 — Почему Державин ушёл из группы "Машина времени" 11:40 — О собственном проекте. Как всё начиналось на новом этапе 15:30 — Державин о своей семье 20:55 — Какое отношение имеет Андрей Державин к легендарному мультфильму "Ну, погоди!" 22:40 — Державин о своём главном достижении за последние 30 лет 24:30 — О чём из того, что уже не вернуть, Державин сожалеет больше всего 26:10 — О резкой смене собственного имиджа 28:18 — О ближайших планах