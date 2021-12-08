Политолог Алексей Мартынов прокомментировал для Украина.ру итоги онлайн-саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена:

0:21 — Итоговые заявления Кремля и Белого дома;

11:48 — Оправдались ли ожидания от саммита / отношение США к России;

20:08 — Оборонный бюджет США и действия против России;

24:29 — Эрдоган и урегулирование конфликта в Донбассе. Акт второй;

Напомним, 7 декабря прошли онлайн-переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.