Политолог-американист Георгий Бовт рассказал, чего ждать украинцам от переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена

«Украина в сфере влияния России». Кто рекомендовал Киеву забыть о членстве в НАТО и сменить курс © коллаж Украина.Ру

— 00:20 Какие темы обсудят Путин и Байден на переговорах?

— 01:30 Зачем Западные СМИ пишут о якобы планах РФ напасть на Украину?

— 05:30 Переговоры Путина и Байдена: чего хочет РФ?

— 06:15 Перспективы возобновления боевых действий в Донбассе после переговоров Путина и Байдена?

— 07:15 Переговоры Путина и Байдена: чего ждут от встречи американцы?

— 08:40 Какие рычаги давления на Вашингтон есть у Москвы?

— 09:40 Хотят ли американцы видеть Украину в НАТО?

— 14:00 Какой Россию видят страны Запада?