Также эксперт объяснил, почему у Украины есть все шансы вступить в НАТО.
— 00:20 Какие темы обсудят Путин и Байден на переговорах?
— 01:30 Зачем Западные СМИ пишут о якобы планах РФ напасть на Украину?
— 05:30 Переговоры Путина и Байдена: чего хочет РФ?
— 06:15 Перспективы возобновления боевых действий в Донбассе после переговоров Путина и Байдена?
— 07:15 Переговоры Путина и Байдена: чего ждут от встречи американцы?
— 08:40 Какие рычаги давления на Вашингтон есть у Москвы?
— 09:40 Хотят ли американцы видеть Украину в НАТО?
— 14:00 Какой Россию видят страны Запада?