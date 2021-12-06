Историк, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры Петр Базанов в студии Украина.ру рассказал о жизни Николая Ульянова, выдающегося историка XX века, написавшего работу "Происхождение украинского сепаратизма". Почему Ульянов занялся украинским вопросом? С чем связан его научный интерес?

Какие разветвления украинского сепаратизма выделял Ульянов? Где и с чего начинался украинский сепаратизм, если в малороссийских народных массах совершенно отсутствовали какие либо поползновения к борьбе за отделение Малороссии от Российской империи?

Ульянов стал широко известен на просторах бывшего СССР в начале 90-х — уже после своей смерти. Половину жизни ему пришлось провести за пределами родины — в Германии, Марокко, Канаде и Америке. Посмертную славу Ульянову принесла работа, изданная в Нью-Йорке в 1966 году — «Происхождение украинского сепаратизма».

Петр Базанов — питерский историк, автор первой научной биографии Николая Ивановича Ульянова.