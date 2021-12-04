0:16 — Возможная война? Зачем нагнетают атмосферу вокруг Украины и России;

2:16 — С чего начиналось нагнетание;

4:53 — Как Зеленский настроил против себя Лукашенко;

6:49 — Директор Центра геополитических экспертиз (ДНР) Валерий Коровин о вероятности войны между Украиной и Россией;

16:10 — Невыгодные решения Зеленского;

18:07 — Обвинение Ахметова в подготовке госпереворота;

21:47 — Что с делом Андрея Косяка?;

23:07 — Посредники в урегулировании конфликта в Донбассе;

26 ноября Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что некие заговорщики планировали осуществить 1 декабря госпереворот. По словам президента, за этим событием может стоять олигарх Ринат Ахметов, которого якобы пытаются втянуть в войну против действующей власти.

Однако 1 декабря переворот на Украине не состоялся. И не было никаких попыток его осуществить.    