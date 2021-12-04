0:16 — Возможная война? Зачем нагнетают атмосферу вокруг Украины и России;
2:16 — С чего начиналось нагнетание;
4:53 — Как Зеленский настроил против себя Лукашенко;
6:49 — Директор Центра геополитических экспертиз (ДНР) Валерий Коровин о вероятности войны между Украиной и Россией;
16:10 — Невыгодные решения Зеленского;
18:07 — Обвинение Ахметова в подготовке госпереворота;
21:47 — Что с делом Андрея Косяка?;
23:07 — Посредники в урегулировании конфликта в Донбассе;
26 ноября Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что некие заговорщики планировали осуществить 1 декабря госпереворот. По словам президента, за этим событием может стоять олигарх Ринат Ахметов, которого якобы пытаются втянуть в войну против действующей власти.
Однако 1 декабря переворот на Украине не состоялся. И не было никаких попыток его осуществить.