В 42-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» ведущий Роман Гнатюк вместе с политологом Денисом Денисовым разбираются в нагнетании атмосферы вокруг Украины и России, а также в том, насколько высока вероятность большой войны и действительно ли олигарх Ринат Ахметов подготовил в Киеве госпереворот

0:16 — Возможная война? Зачем нагнетают атмосферу вокруг Украины и России;



2:16 — С чего начиналось нагнетание;



4:53 — Как Зеленский настроил против себя Лукашенко;



6:49 — Директор Центра геополитических экспертиз (ДНР) Валерий Коровин о вероятности войны между Украиной и Россией;



16:10 — Невыгодные решения Зеленского;



18:07 — Обвинение Ахметова в подготовке госпереворота;



21:47 — Что с делом Андрея Косяка?;



23:07 — Посредники в урегулировании конфликта в Донбассе;

26 ноября Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что некие заговорщики планировали осуществить 1 декабря госпереворот. По словам президента, за этим событием может стоять олигарх Ринат Ахметов, которого якобы пытаются втянуть в войну против действующей власти.

Однако 1 декабря переворот на Украине не состоялся. И не было никаких попыток его осуществить.