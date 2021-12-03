Политолог Ростислав Ищенко в программе «Ищенко о главном» оценил заявления Александра Лукашенко о Донбассе, Крыме и о ядерном оружии. Также эксперт прокомментировал инициативу Зеленского о введении в стране экономического паспорта украинца

— 00:15 Почему Лукашенко изменил свою позицию по ситуации в Донбассе? — 04:35 Что означает заявление Лукашенко о принадлежности Крыма? — 04:55 Почему Лукашенко разрешил «Белавиа» совершать полеты в Крым? — 06:30 При каких условиях Россия разместит свое ядерное оружие в Белоруссии? — 08:45 Негативные стороны ухудшения белорусско-польских отношений; — 10:30 Борьба США против «Северного потока —2»: смогут ли ФРГ и РФ ввести в эксплуатацию газопровод? — 19:10 Экономический паспорт украинца: увидят ли дети обещанные Зеленским деньги?