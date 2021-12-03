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— 04:55 Почему Лукашенко разрешил «Белавиа» совершать полеты в Крым?
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— 08:45 Негативные стороны ухудшения белорусско-польских отношений;
— 10:30 Борьба США против «Северного потока —2»: смогут ли ФРГ и РФ ввести в эксплуатацию газопровод?
— 19:10 Экономический паспорт украинца: увидят ли дети обещанные Зеленским деньги?